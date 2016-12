Van Barneveld ruikt kans tegen Van Gerwen

Kleine plus voor AEX in slotsessie 2016

LONDEN (ANP) - Raymond van Barneveld ziet kansen voor zichzelf in zijn confrontatie op nieuwjaarsdag met topfavoriet Michael van Gerwen in de halve finales van het WK darts. Vorig jaar troffen de Nederlandse giganten elkaar ook al in Alexandra Palace, toen in de derde ronde, met de routinier uit Den Haag als verrassende winnaar. ,,Als je goed je hoofd erbij houdt, wat ik vorig jaar deed, dan krijg je kansen tegen Michael. En die moeten er dan in'', zei 'Barney' na zijn overwinning op recordkampioen Phil Taylor in de kwartfinale (5-3).

