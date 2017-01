Van Barneveld doodziek van nederlaag

Raymond van Barneveld is naar eigen zeggen doodziek van zijn nederlaag tegen Michael van Gerwen in de halve finale van het WK. De darter uit Den Haag haalde op nieuwjaarsdag een bijzonder hoog niveau, maar moest toch met 6-2 buigen voor zijn Brabantse uitdager. ,,Ik doe m’n best, maar ik ben niet goed genoeg meer”, zei de emotionele Van Barneveld. ,,Michael speelde briljant.”

De vijfvoudig wereldkampioen haalde een indrukwekkend hoog gemiddelde van ruim 109 punten per beurt, het hoogste ooit voor een verliezer op een WK. ‘Barney’ gooide veertien keer de maximale score van 180 punten en raakte bijna 70 procent van zijn dubbels.

,,Maar als je verliest, maken die cijfertjes niets uit”, zei Van Barneveld. ,,Alles gaat om dit toernooi, om deze beker. Ik had mijn kleinzoon beloofd dat ik die mee naar huis zou nemen. Nu moet ik weer een jaar wachten. Ik wens Michael het beste in de finale, ik hoop als Nederlander dat hij wint, maar ik ben hier doodziek van.”