Squashster Grinham houdt ermee op

Natalie Grinham speelt deze maand haar laatste toernooi als profsquashster. De 38-jarige Almeerse neemt half januari afscheid tijdens het J.P. Morgan Tournament of Champions in New York. Grinham kreeg een wildcard voor het prestigieuze evenement, zodat ze nog een keer op het hoogste niveau mee mag doen.

,,Ik heb het Tournament of Champions in 2012 en 2013 gewonnen en bewaar dus goede herinneringen aan het evenement. Om daar mijn internationale profcarrière te kunnen beëindigen is dan ook fantastisch”, aldus Grinham, die in Australië is geboren en tien jaar geleden na haar huwelijk met oud-squasher Tommy Berden de Nederlandse nationaliteit aannam.

Grinham stond 110 maanden in de top tien van de wereld. De tweede plek was haar hoogste positie. Grinham behaalde 21 proftitels in het internationale circuit en stond zes keer op het podium tijdens het individuele WK (vier keer zilver, twee keer brons).