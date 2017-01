Nuis wacht nog altijd op eerste grote titel

Kjeld Nuis startte het eerste Europees kampioenschap sprint als een van de grootste kanshebbers, maar de schaatser van LottoNL-Jumbo moest zaterdag genoegen nemen met zilver. Zo wacht de 27-jarige Nuis nog altijd op zijn eerste grote internationale titel, nadat hij eerder als tweede eindigde bij het WK sprint en bij de WK afstanden drie keer zilver en tweemaal brons veroverde.

,,Natuurlijk baal ik er ook van, maar nu ben ik er wel blij mee. Zeker na die 500 meter van net, zat er niet meer in dan de tweede plaats”, aldus Nuis, die in Thialf zowel vrijdag als zaterdag de 1000 meter als snelste aflegde. Op de kortste sprintafstand verspeelde hij, met de negende en zevende plek, de kans op de eerste plaats in het eindklassement.

Nuis houdt zich vast aan de 1000 meter. ,,Het gat met de rest was nogal flink. Dat biedt perspectief met het oog op de WK afstanden.”