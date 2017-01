Nageeye stunt in Halve van Egmond

Abdi Nageeye heeft zondag opmerkelijk sterk gelopen in de Halve van Egmond. De Nederlandse atleet kon tot aan de finish mee met de Afrikaanse toplopers en eindigde als tweede op de boulevard van Egmond aan Zee. Hij slaagde er net niet in de Ethiopiër Dawit Wolde van de overwinning af te houden.

Nageeye, vorig jaar nog vierde in de openingsklassieker van 21,1 kilometer over strand en duinen, passeerde in de eindsprint zelfs de Eritrese topfavoriet Ghirmay Ghebreslassie, de regerend wereldkampioen op de marathon.