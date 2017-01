De Rooy ziet Rus Sotnikov naderen

Trucker Gerard de Rooy is nog lang niet zeker van zijn derde eindzege in de Dakar Rally. De Brabander verloor maandag in de zevende etappe tijd op zijn grootste concurrent, de Rus Dmitri Sotnikov (Kamaz). De Rooy (Iveco) eindigde in de ingekorte proef tussen La Paz en Uyuni in Bolivia als vierde op ruim 4 minuten van Sotnikov, die de etappe won. Hij naderde koploper De Rooy in het algemeen klassement tot 2.11 minuten.

Ton van Genugten reed een sterke proef die hij bekroonde met de tweede plaats. Hij was een kleine drie minuten langzamer dan Sotnikov. De Argentijn Federico Villagra zette de derde tijd neer. Van Genugten en Villagra maken deel uit van hetzelfde Iveco-team van De Rooy.,

,,Het was een korte, maar pittige proef”, zei De Rooy aan de finish. ,,Er stonden veel sporen, die de navigatie lastig maakten. We hebben misschien 50 meter verkeerd gezeten. De duintjes in het begin waren best steil. Daar kon je makkelijk in vast rijden, maar we zijn er goed doorheen gekomen.”

Met de vierde tijd was De Rooy dik tevreden, evenals met de klasseringen van de andere Iveco’s. ,,Het spijt me zeer voor Van Genugten, maar die moet in de volgende etappe wel wachten en achter mij aansluiten, om te helpen de eerste plaats in het klassement te verdedigen.”