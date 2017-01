Westra: hoop weer te kunnen genieten

Lieuwe Westra heeft woensdag op zijn Facebook-pagina alsnog een korte toelichting gegeven op zijn besluit per direct zijn wielerloopbaan te beëindigen. De 34-jarige Fries verraste zondagavond met een bericht met dezelfde strekking, maar haalde dat later weer weg. Via zijn ploeg Wanty-Groupe Gobert kwam maandag alsnog naar buiten dat Westra stopt als wielrenner.

,,Afgelopen zondag heb ik via Facebook laten weten dat ik per direct stop als profrenner. Ik begrijp dat dit voor velen onverwacht kwam”, meldt Westra woensdag. ,,Ik vind het erg jammer dat ik mijn carrière op deze wijze moet beëindigen. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om mijn motivatie terug te vinden en mijn depressie te overwinnen, maar mede door de twee (rechts)zaken die nu lopen kan ik het niet meer opbrengen om mij volledig te richten op mijn profcarrière.”

Westra is in conflict met een voormalig zakenpartner en met zijn vroegere manager André Boskamp. ,,De komende tijd wil ik me richten op mijn herstel en daarnaast op het afhandelen van de lopende zaken. Ik hoop dat ik op deze wijze mijn depressie kan overwinnen en weer kan genieten van alles.”