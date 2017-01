Bertens verrassend uitgeschakeld door Mertens

Kiki Bertens is donderdag verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart. De Belgische Elise Mertens, die ruim honderd plaatsen lager staat op de wereldranglijst, verraste de nummer één van de plaatsingslijst in twee sets: 2-6 5-7.

Op papier had Bertens een makkelijke weg naar de halve finales, maar Mertens speelde een uitstekende wedstrijd op het center court en de Nederlandse had geen antwoord op het agressieve spel van de Vlaamse.

Bertens verloor vorige week in Auckland al in de eerste ronde.