Deze personen krijgen jou weer in beweging

Het is koud buiten, je bent moe van een lange dag werken of je ziet het gewoon even niet meer zitten. Was je net zo lekker bezig met sporten, maar heb je last van een hardnekkige motivatiedip? Sta weer sterk in je hardloopschoenen met de hulp van deze optimistische en motiverende personen. Ze kunnen je helpen de draad weer op te pakken en je doen beseffen waaróm je ook alweer begonnen was!

Esmée Noëlle – Work That Es

Deze dame zal altijd eerlijk met haar beide benen op de grond blijven staan. En dat is precies wat wij nodig hebben! Esmée geeft in haar video’s én op haar blog een kijkje in haar sportieve leven in onze mooie hoofdstad. Ze laat niet alleen de positieve kanten zien, maar ook haar dieptepunten. Hier weet ze zich altijd vastberaden uit te worstelen. Inspirerend!

Annemerel – Annemerelcom

De marathon van Berlijn, die van Amsterdam en zelfs een halve marathon in Disneyland Parijs: het staat allemaal, afgevinkt en wel, op het lijstje van blog- en vlogster Annemerel. Met haar blog wil ze haar lezers constant inspireren en dit doet ze inmiddels al twaalf jaar lang! Onze grote vraag is natuurlijk hoe ze dit allemaal bereikt heeft. Al het trainen, zelfs een ‘rondje’ van dertig kilometer op de vroege maandagochtend, heeft de fanatieke Annemerel vastgelegd in haar video’s. Je krijgt spontaan weer zin om lekker te bewegen!

Urban Runners

Eigenlijk zijn dit geen typische vlog- of bloggers. Wel schrijven ze interessante én motiverende artikelen over alles omtrent sporten en een gezonde levensstijl. In de categorieën vind je onder andere verhalen over de nieuwste sportmode en gadgets, aankondigingen van gave sportevenementen, de ultieme hardloop playlisten en gezonde en makkelijke recepten die er óók nog eens lekker smaken. Na een bezoekje op deze site voel je je weer 100% gemotiveerd om je lichaam aan het werk te zetten!