Vierde etappezege autocoureur Loeb

De Franse autocoureur Stéphane Peterhansel is dicht bij zijn dertiende eindzege in de Dakar Rally. De 51-jarige rijder van Peugeot hield vrijdag de schade in de elfde en voorlaatste etappe tussen San Juan en Rio Cuarto beperkt. ‘Mister Dakar’, die eerder in zijn schitterende loopbaan als motorcoureur de befaamde woestijnrally zes keer won, gaf slechts 18 seconden toe op zijn land- en ploeggenoot Sébastien Loeb, die voor de vierde keer in deze editie de dagprijs veroverde.

Achter Peterhansel belandde de Argentijn Orlando Terranova (Mini) voor eigen publiek op de derde plaats, op 6.37 minuten van Loeb. In het klassement verdedigt de titelverdediger uit Frankrijk zaterdag in de afsluitende etappe naar Buenos Aires, met een proef van slechts 64 kilometer, een voorsprong van 5.32 minuten op Loeb.