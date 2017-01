Trucker Gerard de Rooy is als derde geëindigd in de Dakar Rally. De Nederlandse titelverdediger kon zaterdag in de laatste etappe de Russen Edoeard Nikolajev en Dmitri Sotnikov niet meer bedreigen. De eindzege ging, net als in 2013, naar Nikolajev.

De Rooy verloor in de race van vrijdag bijna een kwartier op Nikolajev en begon de slotdag met veertig minuten achterstand op de klassementsleider. De 36-jarige De Rooy won de Dakar Rally bij de trucks in 2012 en 2016.