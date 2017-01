De Vries loopt halve finale op 1000 meter mis

Rianne de Vries is er zondag bij de Europese kampioenschappen shorttrack niet in geslaagd de halve eindstrijd te halen op de 1000 meter. De Nederlandse eindigde in haar kwartfinale als vierde en verspeelde daarmee haar kans op een goede klassering in de eindstand. De Vries, die zaterdag verrassend de 500 meter op haar naam schreef, was de tweede finaledag als nummer twee in het tussenklassement begonnen.

Yara van Kerkhof bereikte wel de halve eindstrijd door in haar kwartfinale als tweede te eindigen, achter de Italiaanse klassementsleidster Arianna Fontana. Fontana heeft 42 punten, De Vries 36.