Tennisser Milos Raonic is goed aan de Australian Open begonnen. De als derde geplaatste Canadees won dinsdag eenvoudig van de Duitse tennisser Dustin Brown: 6-3 6-4 6-2. Raonic, die vorig jaar de halve finale bereikte in Melbourne, wordt sinds sinds eind vorig jaar bijgestaan door Richard Krajicek.

Rafael Nadal had in zijn partij in de eerste ronde ook weinig te duchten van een andere Duitser. De als negende geplaatste Spanjaard won in drie sets van Florian Mayer: 6-3 6-4 6-4.