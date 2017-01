Voor atleet Martina telt alleen podium bij WK

Atleet Churandy Martina gaat in augustus bij de WK in Londen voor niets minder dan een podiumplaats. Ook wil de sprinter de 100 meter weer eens onder de 10 seconden lopen. Dat zijn de twee doelen die de 32-jarige atleet voor dit jaar heeft gesteld, liet hij dinsdag op zijn website weten.

De laatste keer dat Martina onder de 10 seconden bleef, was bij de Olympische Spelen van Londen in 2012 toen hij een persoonlijk record van 9,91 liep. ,,Dus het wordt weer eens tijd”, zegt Martina. Bovendien wil hij het Europees record van 9,86 seconden aanvallen, dat al dertien jaar in de boeken staat.

,,Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat het ambitieuze doelen zijn”, zei de atleet van CuraƧao. ,,Maar ik houd ervan om mezelf uit te dagen. Met hard werken, toewijding en de steun van God ben ik er klaar voor om van 2017 een gedenkwaardig jaar te maken.” Martina sprak eerder al uit dat hij naar zijn vijfde Olympische Spelen in 2020 in Tokio gaat toewerken.