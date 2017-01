Wüst leidt na eerste NK-dag

Ireen Wüst is de verrassende leidster na de eerste dag van het NK sprint in Heerenveen. De dertigjarige rijdster van Justlease.nl won zaterdag met overmacht de 1000 meter. Ze finishte in een tijd van 1.15,73. Titelhoudster Sanneke de Neeling eindigde als tweede op ruim 1 seconde: 1.16,92. Anice Das reed de derde tijd (1.17,21).

De Neeling was eerder op de 500 meter de snelste (38,88). Wüst reed de vijfde tijd (39,28). De viervoudig olympisch kampioene veroverde in haar rijke loopbaan nog nooit de Nederlandse sprinttitel. Ze gebruikt het toernooi in Thialf vooral als voorbereiding op de WK afstanden in Zuid-Korea (9-12 februari).

Wüst heeft in de tussenstand een voorsprong van 0,20 seconde op De Neeling. Das staat op 0,41 van de eerste plaats. Zondag zijn de tweede manches op de 500 en 1000 meter. Er zijn nog twee startbewijzen te verdienen voor de WK sprint eind februari in Calgary.

,,Voor 90 procent weet ik zeker dat ik niet zal deelnemen aan dat toernooi”, liet Wüst bij de NOS weten. ,,Dat het in Calgary is, maakt het misschien toch nog interessant.”