Eerste triomf Ronald Mulder op NK sprint

Ronald Mulder heeft zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de sprintvierkamp veroverd. De dertigjarige Zwollenaar, vorig jaar tweede bij dit NK, won het schaatstoernooi in stijl. Hij zegevierde als klassementsleider op de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.09,14.

Jan Smeekens, zondag negende op de 1000 meter (1.10,94), pakte zilver in de eindstand. Pim Schipper veroverde brons, op een fractie van een seconde van nummer vier Dai Dai Ntab.

Ronald Mulder mag dankzij zijn triomf in Thialf deelnemen aan het WK sprint eind februari in Calgary. Europees kampioen Kai Verbij en nummer twee Kjeld Nuis, beiden afwezig in Heerenveen, plaatsten zich al eerder voor dat toernooi.