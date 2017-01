Ritzege Ewan en eindzege Porte in Down Under

De Australiër Richie Porte heeft zondag de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 31-jarige renner van BMC hield stand in de zesde en laatste etappe van de openingskoers uit de World Tour. Zijn landgenoot Caleb Ewan won de slotetappe in de massasprint. De spurtbom van Orica boekte zijn vierde ritwinst.

Porte greep in de Tour Down Under de macht in de tweede etappe met een solo bergop. Die stunt herhaalde hij in de vijfde etappe, toen Porte voor het vierde jaar op rij de rit met aankomst op Willunga Hill won.

In het eindklassement heeft de Australiër 48 seconden voorsprong op de Colombiaan Esteban Chavez. Robert Gesink (Lotto Jumbo) is de beste Nederlander op de achtste plaats op 1.02 minuten, Wilco Kelderman (Sunweb) eindigt als negende in dezelfde tijd als Gesink.