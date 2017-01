Federer in vijf sets naar finale in Melbourne

Tennisser Roger Federer heeft voor het eerst sinds 2010 de finale van de Australian Open bereikt. Hij won donderdag de Zwitserse confrontatie met Stan Wawrinka in vijf sets (7-5 6-3 1-6 4-6 6-3).

Federer ging voortvarend van start en veroverde de eerste twee sets, waarin alles fout leek te gaan bij Wawrinka. Die verliet aan het begin van de derde set met zijn fysiotherapeut de baan voor een medische behandeling. Na terugkomst was Wawrinka, de winnaar van het toernooi in 2014, herboren. De nummer vier van de plaatsingslijst pakte overtuigend de derde en vierde set.

Voor aanvang van de vijfde en beslissende set was het Federer die de kleedkamer indook voor een medische time-out. De zeventienvoudig grandslamwinnaar besliste het duel in de zesde game van de set door Wawrinka te breken. Bij de eerste van twee breekmogelijkheden hielp Wawrinka zijn landgenoot een handje met een dubbele fout.

De als zeventiende geplaatste Federer won het grandslamtoernooi in Melbourne zeven jaar geleden voor het laatst. Sindsdien strandde hij vijf van de zes keer in de halve finales, twee jaar geleden werd hij in de derde ronde al uitgeschakeld.

In de finale treft de 35-jarige Zwitser de winnaar van het duel tussen Rafael Nadal en Grigor Dimitrov. Die halvefinalisten staan negende en vijftiende op de plaatsingslijst. Nadal en Dimitrov spelen vrijdag tegen elkaar.