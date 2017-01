Venus Williams in finale Australian Open

Venus Williams staat voor het eerst sinds 2003 weer in de finale van de Australian Open. De 36-jarige Amerikaanse was donderdag in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor haar landgenote Coco Vandeweghe. Ze won de partij met 6-7 (3) 6-2 6-3.

Williams haalde veertien jaar geleden voor de eerste keer de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze verloor toen van haar zus Serena. De twee kunnen zaterdag opnieuw tegenover elkaar komen te staan als Serena in haar halve finale wint van de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni.