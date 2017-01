Wellens wint in regen op Mallorca

De Belgische wielrenner Tim Wellens heeft vrijdag de tweede wedstrijd van de Mallorca Challenge op zijn naam geschreven. De 25-jarige renner van Lotto Soudal soleerde naar de winst in de Trofeo Serra de Tramuntana, een pittige bergrit over zo’n 155 kilometer tussen Sóller en Deià. Wellens bezorgde zijn ploeg het tweede succes op Mallorca, nadat de Duitse sprinter André Greipel donderdag al de eerste wedstrijd had gewonnen.

De Challenge Mallorca bestaat uit vier losse koersen op het Spaanse eiland. De deelnemers werden vrijdag geteisterd door regen, maar daar trok Wellens zich niets van aan. De Belg sprong op zo’n 30 kilometer van de streep weg uit een kopgroep en reed solo naar de finish. Ploeg- en landgenoot Louis Vervaecke eindigde als tweede, de Spanjaard Vicente Garcia de Mateos werd derde. Elmar Reinders uit de Roompot-ploeg was op de tiende plaats de beste Nederlander.