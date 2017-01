Kodaira wint opnieuw 500 meter in Berlijn

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft zaterdag bij de vijfde wereldbeker in Berlijn ook de tweede 500 meter royaal gewonnen. De Aziatische rijdster zegevierde in een tijd van 37,57 seconden. Daarmee was ze iets langzamer dan met haar winnende race op vrijdag (37,43). Voor Kodaira was het haar zesde wereldbekerzege dit seizoen op deze afstand.

Europees sprintkampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië eindigde zaterdag opnieuw op ruime afstand als tweede in 38,28. De Amerikaanse Heather Richardson-Bergsma pakte brons in 38,43. Floor van den Brandt was op de negende plek (38,99) de beste Nederlandse.

Jorien ter Mors, vrijdag zevende op de 500 meter in 38,51, kwam zaterdag niet meer in actie. De Nederlands kampioene op de 500 meter besloot na haar derde plaats op de 1000 meter op de eerste wedstrijddag terug naar huis te gaan. Ze wil nog wat aansterken nadat ze vorig weekeinde bij het NK allround voor de tweede keer dit seizoen door ziekte werd overvallen. Ter Mors verdedigt over twee weken op de olympische baan in Zuid-Korea haar wereldtitels op de 1000 en 1500 meter.