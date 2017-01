Wüst wint ook 3000 meter in Berlijn

Ireen Wüst heeft zondag bij de wereldbeker in Berlijn de 3000 meter op haar naam geschreven. De olympisch kampioene op deze afstand eindigde in de derde rit in een tijd van 4.01,77. In de achtste en laatste race kon wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië daar niet aan tippen. Ze moest met 4.02,38 genoegen nemen met zilver. De Russin Anna Joerakova pakte brons (4.04,64).

In het gecombineerde wereldbekerklassement over 3000 en 5000 meter bleef Sablikova nog wel royaal aan de leiding. Wüst, die zaterdag al de 1500 meter won, staat zevende in die rangschikking.