Zilver voor Leenstra op 1000 meter

Marrit Leenstra heeft zondag bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn zilver veroverd op de tweede 1000 meter. De Friezin eindigde in een tijd van 1.15,45. De Amerikaanse Heather Bergsma zegevierde in 1.15,08. Voor de echtgenote van de Friese stayer Jorrit Bergsma was het haar vijfde wereldbekerzege op rij op deze afstand. Europees sprintkampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië finishte als derde in 1.15,50.

Voor Leenstra was het haar tweede plak in Berlijn. Op zaterdag pakte ze eveneens zilver, achter Ireen Wüst, op de 1500 meter. Leenstra belandde vrijdag op de eerste 1000 meter net naast het podium (vierde in 1.15,64).

Jorien ter Mors eindigde op de eerste 1000 meter als derde. Daarna vertrok de wereldkampioene op deze afstand naar huis. Ze wil komende week uitgerust naar Zuid-Korea vertrekken voor de WK afstanden in Gangneung (9-12 februari). Ter Mors verdedigt op de olympische baan van Pyeongchang 2018 ook haar wereldtitel op de 1500 meter.