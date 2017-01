Limietstoot Boekelman ongeldig

Kogelstootster Melissa Boekelman zal opnieuw een poging moeten ondernemen zich te plaatsen voor de Europese kampioenschappen indooratletiek. De Atletiekunie heeft haar limietstoot van afgelopen zondag in Sittard ongeldig verklaard.

Mannen en vrouwen startten door elkaar in Sittard en volgens de internationale regels gelden behaalde limieten niet bij een gemengde wedstrijd, meldde de bond maandag.

De 27-jarige Boekelman, afgelopen zomer nog actief op de Olympische Spelen in Rio, kwam in Sittard met de 4 kilo zware kogel tot een afstand van 17,25 meter. Dat was vijf centimeter over de limiet voor de EK indoor, begin maart in Belgrado. De atlete doet woensdag in Düsseldorf een poging een geldige limiet te stoten.