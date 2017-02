Magnus Cort Nielsen heeft vrijdag de derde rit in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van ORICA-Scott bleef in de 163 kilometer lange etappe van Canals naar Riba-Roja de Túria de Fransman Nacer Bouhanni net voor. Bryan Coquard, landgenoot van Bouhanni, kwam als derde over de eindstreep.

Dertig kilometer voor de finish ontsnapte Jos van Emden uit het peloton. De Nederlandse rijder van LottoNL-Jumbo bleef even vooruit, maar werd vrij snel weer ingerekend.