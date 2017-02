Meerkamptitels voor Visser en Markies

Nadine Visser en Bas Markies hebben in Apeldoorn de meerkamptitels veroverd bij de NK indoor. Visser kwam op de vijfkamp tot een totaal van 4428 punten, een dik persoonlijk record. De bijna 22-jarige Hoornse zag haar twee concurrenten Nadine Broersen en Anouk Vetter voortijdig afhaken.

Bij de mannen zegevierde Bas Markies in Omnisport. De 32-jarige meerkamper keek na de eerste vier onderdelen op zaterdag tegen een achterstand op Ingmar Vos aan, maar zag zijn concurrent zondag falen bij het polsstokhoogspringen. Markies won dat onderdeel met 4,76 meter, terwijl Vos geen enkele keer over de lat wist te springen. Vos eindigde in het klassement met 4944 punten als vijfde, Markies zegevierde met 5824.