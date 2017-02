Bouchard komt belofte na en gaat op date

De Canadese tennisster Eugenie Bouchard komt haar belofte na en gaat op stap met een fan van New England Patriots. Bouchard, finaliste op Wimbledon in 2014, ging zondagavond tijdens de wedstrijd om de Super Bowl een weddenschap aan met een fan op Twitter. Op het moment dat Atlanta Falcons een ruime voorsprong koesterde, vroeg de jongen of Bouchard met hem op date wilde gaan als de Patriots alsnog zouden winnen.

,,Natuurlijk”, was de reactie van de 22-jarige blondine, die vervolgens tijdens de wedstrijd steeds nerveuzer werd. De Patriots kwamen aan de hand van quarterback Tom Brady terug, trokken de stand gelijk en pakten de Super Bowl in de verlenging.

,,Lesje geleerd. Wed nooit tegen Tom Brady”, schreef Bouchard na afloop op Twitter, waarna ze bij de dolgelukkige fan waarmee ze een afspraak had gemaakt informeerde waar hij woonde. De scholier uit Chicago bleek te studeren in Missouri. ,,Ik kom mijn belofte na”, aldus de populaire tennisster.