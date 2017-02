Bijl kan het ‘onmogelijk’ beter doen

Jeroen Bijl kan het als chef de mission bij Pyeongchang 2018 ,,onmogelijk” beter doen dan zijn voorganger Maurits Hendriks. Sotsji 2014 leverde immers het unieke aantal van 24 olympische medailles op. ,,Nee, een doelstelling van 24+1 zal je van mij niet horen”, grapte de vijftigjarige voorman van TeamNL. ,,Het zal heel moeilijk worden om de score van Sotsji nog te overtreffen. Dat waren Superspelen. Echt alles viel voor ons de goede kant op.”

Bijl, die sinds Peking 2008 steeds als assistent chef de mission fungeerde, wil een jaar voor het begin van de Winterspelen nog geen concrete doelstelling uitspreken. ,,Als je dat al doet, moet je het op het laatste moment doen, als je weet hoe de ploeg er uitziet en hoe sterk de concurrentie is. Het heeft nu nog geen zin om getallen te noemen.”

De recente opmars van shorttrack in Nederland stemt Bijl in elk geval hoopvol. ,,We zitten dichter op de medailles dan in het verleden. Maar het is ook een sport waarin veel kan gebeuren. Dus moet je een beetje uitkijken met je verwachtingen.”