Rojer vliegt eruit in Sofia

Tennisser Jean-Julien Rojer beleeft vooralsnog een moeizame start van het seizoen. De 35-jarige dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam werd donderdag met zijn Roemeense partner Horia Tecau uitgeschakeld in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Sofia. Het als eerste geplaatste koppel, dat een walkover had in de eerste ronde, moest buigen voor de Serviërs Viktor Troicki en Nenad Zimonjic: 4-6 3-6.

Rojer en Tecau strandden vorige maand bij de Australian Open in de achtste finales, op de toernooien van Brisbane en Sydney vlogen ze er steeds ook vroeg uit.

In het enkelspel werd de nummer één van de plaatsingslijst donderdag ook uitgeschakeld in Sofia. De Oostenrijker Dominic Thiem, volgende week actief in Rotterdam, moest buigen voor Nikoloz Basilasjvili uit Georgië: 4-6 4-6.