Schröder helpt Hawks in NBA langs Nuggets

Dennis Schröder heeft woensdag (plaatselijke tijd) zijn waarde bewezen voor de Atlanta Hawks in de Amerikaans basketbalcompetitie NBA. De Duitser nam in de met 117-106 gewonnen wedstrijd tegen de Denver Nuggets 24 punten voor zijn rekening en werd daarmee topscorer. Ook noteerde Schröder tien assists. De Hawks leidden halverwege al met 72-55, en kwamen nooit echt in de problemen.

Met 31 zeges staan de Atlanta Hawks in de Eastern Conference voorlopig vijfde. Cleveland Cavaliers, dat de Indiana Pacers met 132-117 aan de kant zette, leidt met 36 zeges. Kyrie Irving en Kyle Korver maakten allebei 29 punten voor de Cavaliers, die nu vier maal op rij hebben gewonnen. Voor Indiana Pacers kwam er een einde aan een zegereeks van zeven duels.