Wüst en Kramer gaan voor goud

De WK afstanden op de olympische schaatsbaan in het Zuid-Koreaanse Gangneung beginnen donderdag met de 3000 meter voor vrouwen. De Tsjechische Martina Sablikova is de titelhoudster. De viervoudig wereldkampioene op deze afstand versloeg Ireen Wüst vorig jaar in Kolomna in Rusland met 0,08 seconde verschil. Wüst won de wereldtitel op de 3000 meter in 2011 en 2013.

De eerste race start om 09.15 uur Nederlandse tijd. Wüst rijdt in de vijfde rit tegen de Russin Natalia Voronina. Namens Oranje komen ook Antoinette de Jong en Yvonne Nauta in actie.

Na de vrouwen komen de mannen op de fraaie Olympic Oval aan de beurt op de 5000 meter. Sven Kramer is de grote favoriet. Hij mikt op zijn achtste wereldtitel op deze afstand en zijn vijfde op rij. De olympisch kampioen en titelhouder rijdt in de negende rit tegen Jorrit Bergsma, de olympisch kampioen op de 10.000 meter. Bergsma veroverde de laatste jaren achter Kramer drie keer op rij WK-zilver. De eerste race op de 5000 meter begint om 11.35 uur Nederlandse tijd.