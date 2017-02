Beachvolleybalsters klaar in Fort Lauderdale

Voor alle Nederlandse beachvolleybalkoppels zit het toernooi uit de World Tour in Fort Lauderdale er op. Sophie van Gestel en Madelein Meppelink kwamen op het Amerikaanse zand in Florida het verste, maar zij moesten vrijdag in de achtste finale buigen voor het Braziliaanse topduo Larissa França/Talita Antunes: 18-21 16-21.

Marleen van Iersel en debutante Marlon Flier, van de zaal overgestapt naar het zand, werden al in de groepsfase uitgeschakeld. Joy Stubbe en Jolien Sinnema wisten de knock-outfase wel te halen, maar daarin verloren ze direct van de Amerikaansen Brittany Hochevar en Emily Day: 19-21 24-22 10-15.

Van Gestel en Meppelink versloegen eerst Kira Walkenhorst en Julia Grossner uit Duitsland (21-19 21-15), maar daarna moesten ze het afleggen tegen Larissa en Talita.