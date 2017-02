Bertens trekt stand gelijk in Fed Cup

Kiki Bertens heeft zaterdag het Nederlands tennisteam op gelijke hoogte gebracht tegen Wit-Rusland in kwartfinales van de Fed Cup. De kopvrouw van Oranje rekende in Minsk in een moeizame partij af met Arina Sabalenka. Na bijna tweeënhalf uur kon de nummer 24 van de wereld het punt bijschrijven: 3-6 7-6 (6) 6-4. De tussenstand is 1-1.

Michaëlla Krajicek opende de landenstrijd met een nederlaag. Ze was door captain Paul Haarhuis toch wel verrassend naar voren geschoven in het enkelspel, maar verloor van Aliaksandra Sasnovitsj in drie sets: 4-6 6-3 6-2. De wedstrijd wordt zondag vervolgd. Vooralsnog speelt Bertens dan eerst tegen Sasnovitsj.