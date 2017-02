Handbalster Van der Heijden weg bij Esbjerg

Handbalster Laura van der Heijden vertrekt na dit seizoen bij de Deense kampioen Esbjerg. De 26-jarige Amersfoortse gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging. Van der Heijden handbalt sinds 2014 bij de Deense topclub, nadat ze daarvoor vier jaar in Duitsland voor VfL Oldenburg had gespeeld.

Van der Heijden is een vaste waarde in de Nederlandse ploeg, die zowel op het laatste WK als EK zilver pakte. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 greep ze met Oranje net naast de medailles (vierde). Van der Heijden is in Denemarken ploeggenote van Estavana Polman, die vanwege haar zwangerschap voorlopig aan de kant staat.