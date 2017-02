Haase tennist op openingsdag ‘Rotterdam’

Robin Haase komt maandag op de eerste dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament meteen in actie. De Nederlander treft in de tweede partij van de dag de Duitser Florian Mayer op centrecourt. De Spanjaard Feliciano Lopez en de Fransman Pierre-Hugues Herbert openen het ATP-toernooi van Rotterdam om 12.30 uur.

In de avond is de Tsjech Tomas Berdych de grote naam. De als vierde geplaatste Tsjech neemt het op tegen de Roemeense qualifier Marius Copil. Haase is een van de twee Nederlandse deelnemers in Ahoy. De andere is Tallon Griekspoor, die de Luxemburger Gilles Müller heeft geloot.