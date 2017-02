Latvala wint rally van Zweden

De Finse rallyrijder Jari-Matti Latvala heeft mede dankzij het winnen van de drie laatste klassementsproeven op zondag de rally van Zweden gewonnen, de tweede wedstrijd uit de WK-reeks. De winst betekende het eerste succes voor Toyota, dat na zeventien jaar terug is in de rallysport.

,,Ongelooflijk, een nieuw team, een nieuwe wagen, onze tweede wedstrijd en dan nu al de winst”, zei Latvala, die in zijn Toyota Yaris een aanval van de Est Ott Tänak op de slotdag afsloeg.

De Franse coureur Sébastien Ogier, in zijn Ford Fiësta winnaar van de eerste WK-race in Monaco, spinde zondag in de eerste bocht van de eerste proef, maar eindigde desondanks nog als derde. Latvala nam diens leidende positie in het klassement over.