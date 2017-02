Tourstart in 2018 in Vendeé

De Ronde van Frankrijk gaat in 2018 van start in de Vendée. Organisator ASO bevestigde zondag berichten in diverse Franse media dat het zogenoemde Grand Départ zal plaatsvinden in die westelijke regio. Dat gebeurde voor het laatst in 2011, toen het eilandje Île de Noirmoutier startplaats was en via de beruchte Passage du Gois het vasteland werd bereikt. Details over de eerste etappes werden nog niet gegeven.

Franse kranten menen te weten dat de start is in het attractiepark Puy du Fou, waar de Tour eerder begon in 1993. Dit jaar begint de Tour de France in de Duitse stad Düsseldorf.