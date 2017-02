Met de winst van Pierre-Hugues Herbert op Feliciano López is de 44e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament maandag van start gegaan. De Franse tennisser, via de kwalificaties in het hoofdtoernooi beland, won in twee sets van de Spanjaard: 7-6 (5) 7-6 (5).

Later op de middag speelt Robin Haase tegen de Duitser Florian Mayer. De avondsessie wordt geopend met een partij tussen de als vierde geplaatste Tsjech Tomas Berdych en de Roemeen Marius Copil.