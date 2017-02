Cilic heeft drie sets nodig tegen Paire

Marin Cilic is moeizaam begonnen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als eerste geplaatste Kroaat had dinsdag in de eerste ronde veel moeite om zich te ontdoen van Benoît Paire uit Frankrijk. Cilic won na ruim twee uur spelen in drie sets: 5-7 6-3 6-2.

De nummer zeven van de wereld neemt het in de achtste finales op tegen de winnaar van de partij die later op dinsdag gaat tussen Borna Coric uit Kroatië en de Rus Karen Kjatsjanov.

Cilic behaalde in zijn loopbaan zestien ATP-titels. Vorig jaar was de 28-jarige tennisser de beste in Basel en Cincinnati.