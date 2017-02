Allison technisch directeur Mercedes

Mercedes heeft een nieuwe technisch directeur. De dominante renstal in de Formule 1 presenteerde donderdag de Brit James Allison, die per 1 maart de leiding krijgt over de technische afdeling. Allison gaat werken onder teambaas Toto Wolff.

De 48-jarige Brit vertrok halverwege het vorige seizoen bij Ferrari, enkele maanden nadat zijn vrouw was overleden aan hersenvliesontsteking. Allison nam een time-out van een half jaar, maar keert nu bij Mercedes terug in de Formule 1. Hij volgt de vorige maand vertrokken Paddy Lowe op als technische baas.

Mercedes domineerde de afgelopen drie jaar de koningsklasse van de autosport. Lewis Hamilton veroverde in 2014 en 2015 de wereldtitel, vorig jaar werd hij afgetroefd door teamgenoot Nico Rosberg. ,,James is de ideale man om onze technische afdeling, die in topvorm verkeert, te leiden”, zei Wolff donderdag.