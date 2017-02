Holm vecht wereldtitel De Randamie aan

Holly Holm heeft een officieel protest ingediend bij de New York State Athletic Commission (NYSAC) tegen haar verlies zaterdag in het UFC-titelgevecht tegen Germaine de Randamie. Dat bevestigde de advocaat van Holm aan MMA Fighting.

MMA, oftewel Mixed Martial Arts, is een combinatie van technieken uit verschillende vechtsporten. Het verschil met klassieke vechtsporten is dat veel geoorloofd is.

Aan het einde van de tweede én derde ronde kreeg Holm na de bel nog enkele rake klappen van de Nederlandse vechtsporter. Dat is ook in MMA niet toegestaan.

Het resulteerde in een officiële waarschuwing van de scheidsrechter, waar het Amerikaanse kamp schreeuwde om puntenaftrek. Uiteindelijk won De Randamie het gevecht om de wereldtitel in het vedergewicht op punten. Op alle drie de scorekaarten van de juryleden stond dezelfde uitslag: 48-47.

,,Als de scheidsrechter de NYSAC-reglementen had gevolgd en De Randamie strafpunten had gegeven, dan zou het titelgevecht gelijk zijn geëindigd. Zo niet een overwinning voor mevrouw Holm”, staat in het officiële beroepsdocument.