Campenaerts laat LottoNL-Jumbo juichen

De Belg Victor Campenaerts heeft vrijdag de derde etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De 25-jarige wielrenner van LottoNL-Jumbo was in de individuele tijdrit over twaalf kilometer van Lucena naar Córdoba de snelste van de dag en bezorgde de Nederlandse ploeg de eerste zege van het seizoen.

Campenaerts is als Belgische kampioen tijdrijden een specialist en liet dat ook zien. Op zijn tijd van 14 minuten en 55 seconden beten alle klassementsrijders zich stuk. Alejandro Valverde kwam nog het dichtste bij. De Spanjaard van Movistar gaf één seconde toe. Hij nam de leiderstrui over van Alberto Contador, die zeven tellen langzamer was dan de Belg. Valverde heeft nu één seconde voorsprong op Contador.

Wout Poels eindigde in de tijdrit als zesde op zestien seconden van Campenaerts. Hij staat in het klassement vierde op 21 tellen.