Hermans wint opnieuw in Ronde van Oman

GREEN MOUNTAIN (ANP)- De eindzege in de Ronde van Oman kan de Belgische wielrenner Ben Hermans bijna niet meer ontgaan. De renner van BMC won zaterdag de vijfde en zwaarste etappe met aankomst boven op Green Mountain. Hermans had al de tweede etappe gewonnen en droeg al de leiderstrui in de zesdaagse rittenkoers.

De 30-jarige Limburger ontsnapte in de slotkilometer en had aan de finish enkele seconden voorsprong op de Italiaan Fabio Aru en de Portugees Rui Costa. De Ronde van Oman eindigt zondag met een etappe over 130 kilometer tussen The Wave Muscat en Matrah Corniche.