Baanrenster Vogel heerst als vanouds in Cali

De Duitse baanrenster Kristina Vogel heeft een kleine twee maanden voor de WK in Hongkong indruk gemaakt bij wereldbekerwedstrijden in het Colombiaanse Cali. Vogel won op de slotdag het onderdeel keirin, nadat ze eerder al het goud had veroverd op de sprint en teamsprint. Daarmee herhaalde ze de ‘triple’ die haar drie jaar geleden op dezelfde piste drie wereldtitels opleverde.

De tweevoudig olympisch kampioene hield in de finale thuisrijdster Martha Bayona en de Belgische Nicky Degrendele achter zich. Vogel is in Hongkong titelverdedigster op keirin, het onderdeel waarop ze bij de Spelen van Rio 2016 Elis Ligtlee het goud zag veroveren. Zelf moest ze daar genoegen nemen met brons, maar pakte ze wel de titel op de sprint. In Cali reed ze haar eerste wedstrijden sinds de Spelen.

,,Ik had niet verwacht dat het meteen al weer zo goed zou lopen”, vertelde de Duitse. Nederlandse deelnemers ontbraken. Ligtlee moet door blessures haar eerste wedstrijd dit seizoen nog rijden.