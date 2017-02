All Star Cousins naar New Orleans Pelicans

De Amerikaanse basketballer DeMarcus Cousins keert na zijn deelname aan de jaarlijkse All Star-wedstrijd in New Orleans niet meer terug naar Sacramento Kings. De 26-jarige Amerikaan, dit seizoen een van de beste schutters in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NBA, gaat bij New Orleans Pelicans spelen. De 2,11 meter lange Cousins heeft dit jaar per wedstrijd gemiddeld 27,8 punten gemaakt en staat daarmee vierde op de ranglijst van topschutters.

De Kings en de Pelicans bezegelden maandag een omvangrijke spelersruil. Cousins gaat in New Orleans samenspelen met Anthony Davis, die zondag 52 punten maakte voor het westen in de All Star-wedstrijd tegen het oosten en daarmee een record neerzette. Cousins vertolkte een bijrol in het galaduel. De center, die vorig jaar met de Amerikaanse ploeg olympisch goud pakte in Rio, deed slechts twee minuutjes mee.