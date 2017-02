Belangrijke zege voor waterpolosters

De Nederlandse waterpolosters hebben dinsdag een belangrijke overwinning geboekt op Griekenland. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won voor eigen publiek in Nijverdal na een spannende strijd met 10-9 (4-2 3-3 1-3 2-1) en hield zichzelf in de race voor de finaleronde van de World League.

Oranje begon sterk aan de ontmoeting met de Griekse vrouwen. Na de eerste twee periodes leidde de thuisploeg met 7-5. Maar in derde periode kwam Griekenland terug. De gasten trokken de stand gelijk en kwamen voor het eerst op voorsprong (7-8). Nog voor het einde van de derde periode zorgde Yasemin Smit voor de gelijkmaker. In de laatste periode kwam Nederland via Nomi Stomphorst weer op voorsprong, maar Griekenland maakte opnieuw gelijk.

In de spannende laatste minuten zorgde Laura van der Graaf voor de bevrijdende winnende treffer voor Oranje.

Nederland strijdt met Griekenland en Rusland om een plek in de finale. Door de winst op Griekenland gaan de vrouwen van Havenga nu aan de leiding in de poule met vijf punten uit drie duels. Griekenland heeft een punt minder. De Russinnen hebben drie punten na twee wedstrijden. Oranje speelt op 28 maart de uitwedstrijd tegen Rusland en kan zich bij winst plaatsen voor de eindstrijd.