Olympisch kampioene Thiam naar EK indoor

Nadine Broersen krijgt volgende week bij de Europese indoorkampioenschappen in Belgrado geduchte concurrentie op de meerkamp. Olympisch kampioene Nafissatou Thiam heeft dinsdag besloten mee te doen aan het toernooi in de Kombank Arena van de Servische hoofdstad. De 22-jarige Belgische veroverde vorig jaar goud op de zevenkamp bij de Spelen van Rio.

Thiam werd door de internationale atletiekfederatie IAAF uitgeroepen tot grootste vrouwelijke talent van 2016. Dit jaar zijn de WK in Londen het hoofddoel van de veelzijdige Belgische, die onlangs tijdens de nationale indoorkampioenschappen aantoonde in vorm te zijn. Thiam besloot daarom toch ook mee te doen aan de EK. Twee jaar geleden in Praag pakte ze zilver, achter Katarina Johnson-Thompson. De Britse komt in Belgrado alleen in actie bij het verspringen.

Broersen is de enige Nederlandse deelneemster aan de vijfkamp. Anouk Vetter, Europees kampioene in de buitenlucht op de zevenkamp, heeft zich met lichte knieklachten afgemeld.