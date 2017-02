Renault wil in nieuwe auto omhoog

Renault heeft dinsdag zijn nieuwe Formule 1-wagen gepresenteerd waarmee de Franse automaker de weg omhoog wil inzetten. De RS 17, die in Londen werd voorgesteld, heeft een gele neus en is achteraan overwegend zwart. Afgelopen seizoen werd Renault teleurstellend negende in de WK-stand. Dit jaar mikt het team op de vijfde stek.

Renault maakte verder bekend dat Alain Prost bij de renstal in dienst komt. De Franse oud-wereldkampioen wordt speciaal adviseur.

Renaults nieuwe coureur Nico Hülkenberg is dit seizoen de vervanger van de Deen Kevin Magnussen. De jonge Brit Jolyon Palmer gaat zijn tweede seizoen in bij de renstal. De Rus Sergej Sirotkin is net als vorig jaar de testcoureur van het team.

Bij de presentatie was ook het Nederlandse racetalent Jarno Opmeer aanwezig. Hij is opgenomen in de Renault Academy, het opleidingsteam van Renault Formule 1, vertelde hij voor de camera van Ziggo Sport.

Sauber was maandag de eerste die zijn bolide voor 2017 presenteerde. Williams had afgelopen weekeinde al wel wat plaatjes van de nieuwe wagen laten zien, maar de officiële onthulling volgt later.