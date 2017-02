Tennisster Pliskova al klaar in Dubai

Vier dagen nadat ze het WTA-toernooi van Doha had gewonnen, vloog Karolina Pliskova er dinsdag in Dubai bij haar eerste optreden meteen uit. De Française Kristina Mladenovic was in de tweede ronde in twee sets de baas over de Tsjechische, die de nummer twee van de plaatsingslijst was: 6-2 6-4. Pliskova had een bye in de eerste ronde.

Pliskova was het seizoen goed begonnen met toernooiwinst in Brisbane. Op de Australian Open strandde ze in de kwartfinales, maar zaterdag boekte ze wel haar tweede toernooizege door in de finale de Deense Caroline Wozniacki te verslaan.

Pliskova was niet de enige hoog geplaatste speelster die vroegtijdig het toernooi verliet. De Slowaakse Dominika Cibulkova, de nummer drie van de plaatsingslijst, verloor van de Russische Ekaterina Makarova. De als vijfde geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza ging onderuit tegen de Oekraïense Katerina Bondarenko.

De Duitse Angelique Kerber voldeed wel aan de verwachtingen. Bij haar eerste optreden versloeg de als eerste geplaatste speelster haar landgenote Mona Barthel in twee sets: 6-4 6-3. In de volgende ronde treft Kerber de Puerto Ricaanse Monica Puig, van wie ze afgelopen zomer verloor in de olympische finale in Rio. Wint Kerber het toernooi van Dubai dan lost ze de Amerikaanse Serena Williams af als nummer één van de wereldranglijst.