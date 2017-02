Titels reuzenslalom voor Meiners en Borchart

Maarten Meiners heeft dinsdag voor het eerst de nationale titel op de reuzenslalom veroverd. In het Oostenrijkse Sankt Johann – Alpendorf bleef hij Steffan Winkelhorst voor. Het brons was voor de de achttienjarige Max van Rossum, die maandag de beste was op de slalom.

De 25-jarige Meiners staat al een aantal jaar bekend al de beste reuzenslalomskiër van Nederland, maar een titel pakte hij nog nooit op dit onderdeel. ,,Vorig jaar was het NK reuzenslalom afgelast. Het jaar daarvoor was ik geblesseerd en de jaren daarvoor kon ik er steeds niet bij zijn omdat ik dan andere wedstrijden had”, vertelde Meiners in Oostenrijk. Hij deed vorige week ook mee aan de wereldtitelstrijd op dit onderdeel. De vermoeide Meiners voelde dit nog wel in zijn benen.

Bij de vrouwen was er opnieuw succes voor de negentienjarige Boxie Borchart. Ze won maandag al de titel op de slalom. Ze eindigde dinsdag voor Noa Blok en Roxy van der Haas. Topfavoriete Adriana Jelinkova, ook actief op de WK, deed niet mee.